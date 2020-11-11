Собянин заявил, что в Москве не будет массовых новогодних гуляний

11 ноября, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Власти Москвы из-за пандемии приняли решение в этом году не проводить массовых новогодний гуляний, сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

"До Нового года еще далеко. Но тем не менее массовые мероприятия, очевидно, проводиться не будут в этой ситуации. Поэтому мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе и крупные рождественские", - сказал он.

Новые ограничительные меры, введенные в Москве, он назвал необходимым минимумом с учетом ситуации с коронавирусом в городе. При этом отметил, что система здравоохранения российской столицы сейчас работает устойчиво.

Собянин накануне объявил о введении с 13 ноября до 15 января включительно новых ограничений из-за пандемии. В этот период кафе, рестораны и ночные клубы в городе не смогут работать с 23.00 до 06.00, полностью прекратят работу детские развлекательные центры и детские комнаты в заведениях и торговых центрах. Культурные, зрелищные и другие подобные мероприятия с участием зрителей отменяются (кроме официальных мероприятий, проводимых по решению органов исполнительной власти), а число посетителей театров, кинотеатров и концертных залов ограничивается 25% вместимости зала. Кроме того, на дистанционное обучение переведены студенты городских колледжей и вузов. Организациям, чья работа связана с очным присутствием граждан, рекомендуется ввести систему регистрации посетителей и сотрудников.

Ранее был введен еще ряд ограничительных мер: работодателей обязали перевести на удаленку 30% сотрудников, до конца ноября будет действовать домашний режим для жителей старше 65 лет и еще некоторых категорий граждан. Кроме того, с 19 октября на дистанционном обучении находятся школьники (с 6-го по 11-й класс), пока оно продлено до 22 ноября.-0-