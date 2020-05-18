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18 мая 2020, 10:12

Собор Святого Петра открылся в Ватикане

Фото Reuters
Фото Reuters

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Собор Святого Петра в Ватикане вновь открылся для верующих и паломников со всего мира, сообщает итальянское агентство ANSA.

Главный храм католического мира был закрыт для посещений с 10 марта. За время карантина там прошли лишь несколько пасхальных служб во главе с Папой Римским Франциском и участием всего нескольких человек.

Утром 18 мая Франциск вознес молитву у могилы Папы Римского Иоанна Павла II по случаю 100-летия со дня его рождения. Иоанн Павел II скончался 2 апреля 2005 года и был похоронен в гроте собора Святого Петра. В 2014 году он был канонизирован. На сегодняшней утренней службе присутствовали около 30 человек.

Допуск в собор будет регулироваться сотрудниками ватиканской жандармерии и добровольцами Мальтийского ордена. Всех посетителей обязали использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать безопасную дистанцию.-0-

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