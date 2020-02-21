Собрание республики Португалии одобрило предложения о легализации эвтаназии

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Собрание республики (однопалатный парламент) Португалии одобрило законодательные предложения в поддержку легализации эвтаназии. Об этом сообщило агентство AFP .

Собрание республики голосует по этому вопросу уже второй раз. Теперь инициативы будут переданы на рассмотрение специальной комиссии для улучшения и внесения поправок.

Противники законопроекта об эвтаназии выступали за то, чтобы он был вынесен на референдум. Согласно одному из последних опросов, 50,5% португальцев поддерживают легализацию эвтаназии. Еще четвертая часть гражданского общества республики выступает против, примерно столько же не определились.

Если закон вступит в силу, Португалия станет четвертой европейской страной (после Бельгии, Люксембурга и Нидерландов), легализовавшей эвтаназию.-0-