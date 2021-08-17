События в аэропорту Кабула являются позором для Запада - президент Германии

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия разделяет ответственность за трагические события в Афганистане. Кадры из аэропорта Кабула, демонстрирующие отчаяние людей, он назвал позором для политических кругов Запада, сообщает Der Spiegel."Сегодня мы переживаем человеческую трагедию, за которую несем ответственность, и переживаем поворотный момент в политике, который потрясет нас и изменит мир", - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер. "Образ отчаяния в аэропорту Кабула постыден для политического Запада", - добавил президент Германии.По его словам, Германия должна сделать все, что в ее силах, чтобы вывезти из Афганистана своих граждан, а также всех афганцев, которые сотрудничали с ФРГ. Кроме того, вместе с союзниками Германии необходимо найти возможность помочь тем, кому сейчас угрожают насилие или смерть в Афганистане, заявил Франк-Вальтер Штайнмайер.Он также отметил, что в связи с ситуацией в Афганистане необходимо обсудить внешнюю политику Германии на фундаментальном уровне. "Провал наших многолетних усилий по построению стабильного, устойчивого сообщества в Афганистане поднимает фундаментальные вопросы о прошлом и будущем нашей внешней политики и военного участия - горькие вопросы, на которые мы должны ответить честно и основательно", - отметил политик.Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. Единственной безопасной гаванью для эвакуации остается аэропорт Кабула. Вчера мир облетели шокирующие фотографии и видеозаписи, на которых видно, как афганцы пытаются проникнуть в американские самолеты и цепляются за фюзеляж в надежде каким-то образом улететь. СМИ сообщили, что несколько человек так сорвались с летящего самолета и разбились.-0-