Содержание углекислого газа в атмосфере Земли в 2019 году обновило максимум

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концентрация углекислого газа (СО2) в атмосфере Земли достигла нового максимума в 2019 году по результатам измерений на фоновых станциях Териберка и Тикси, следует из опубликованного Росгидрометом обзора состояния и загрязнения окружающей среды в России за 2019 год. Об этом сообщает ТАСС.

Как меняется концентрация парниковых газов, эксперты определяют на основе измерений с нескольких станций, в том числе со станций Териберка на Кольском полуострове и станции Тикси на арктическом побережье. Они находятся в районах крупномасштабных антропогенных источников парниковых газов, пояснили в Росгидромете.

"В 2019 году концентрация СО2 продолжила свой рост, обновив очередные максимумы. В Териберке и Тикси среднегодовое значение СО2 составило 414,3 млн единиц, за год увеличившись на 3,2 млн единиц и 3 млн единиц соответственно. Максимум средней за месяц концентрации СО2 в Тикси пришелся на февраль (421,2 млн единиц), а в Териберке - на декабрь (423,4 млн единиц). Минимум наблюдался в августе и составил 400,1 млн единиц и 400,5 млн единиц в Тикси и Териберке соответственно", - говорится в обзоре.

Уточняется, что увеличение содержания диоксида углерода, зафиксированное российскими фоновыми станциями, связано с ростом антропогенных выбросов углекислого газа.

По данным РБК, помимо концентрации углекислого газа, на вышеуказанных станциях выросло и содержание в воздухе метана.

Повышение содержания углекислого газа в атмосфере может негативно повлиять на когнитивные функции людей, предупреждают ученые из США. Если концентрация CO2 в воздухе достигнет 930 млн единиц, способность реагировать на раздражители у людей снизится на четверть, а способность принимать решения и стратегически мыслить - на 50%, говорится в опубликованной в журнале GeoHealth статье.-0-