Соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ вступило в силу

3 февраля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Соглашение РФ и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вступило в силу после обмена соответствующими нотами. Об этом говорится в заявлении МИД России.

"3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. Соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу. Таким образом, договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года", - говорится в документе.

26 января Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден в телефонном разговоре в тот же день выразили удовлетворение этим фактом.

29 января Владимир Путин подписал закон о продлении договора. Как отметили в пресс-службе Кремля, продление ДСНВ отвечает национальным интересам России, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, а также поддержать стратегическую стабильность в мире.-0-