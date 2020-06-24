Сохранение ограничений на международные поездки приведет к коллапсу туротрасли - ЮНВТО

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После нескольких месяцев карантина в некоторых регионах мира, особенно в Северном полушарии, наблюдается постепенное восстановление туристической отрасли. Однако в большинстве стран ограничения на международные поездки сохраняются. Об этом говорится в докладе Всемирной туристской организации (ЮНВТО), сообщает Центр новостей ООН.

Эксперты ЮНВТО отмечают, что туризм - в числе отраслей, в наибольшей степени пострадавших в период пандемии, и без поддержки правительств и международных организаций ему не оправиться от шока.

Согласно данным доклада, в этом году в апреле, когда люди обычно много путешествуют в связи с пасхальными каникулами, количество туристических поездок по всему миру сократилось на 97%. В марте, когда был введен карантин, число международных туристов снизилось на 55%. В результате отрасль уже потеряла около $195 млрд.

За первые три месяца этого года резко сократилось число международных туристов, направляющихся практически во все регионы мира: в страны Азиатско-Тихоокеанского региона - на 51%, в Европу - на 44%, на Ближний Восток - на 40%, в Северную и Южную Америки - на 36%, в Африку - на 35%.

ЮНВТО ожидает, что в 2020 году, в зависимости от введенных странами ограничений, сокращение международных туристических потоков составит 58-78%, число международных туристов во всем мире сократится на 850 млн - 1,1 млрд человек, а потери сектора составят $910 млрд - $1,2 трлн. Без работы останутся 100-120 млн работников сферы туризма.

"Внезапное резкое снижение числа туристов привело к сокращению занятости и экономическим трудностям. Поэтому крайне важно, чтобы возобновление туризма стало приоритетом для государств", - заявил генеральный секретарь Всемирной туристкой организации Зураб Пололикашвили.

Туристическая отрасль обеспечивает рабочими местами миллионы людей во всем мире и является одной из важнейших составляющих экономики. Чтобы поддержать сектор и не допустить сокращения рабочих мест, эксперты призывают власти постепенно снимать ограничения, налаживать трансграничные транспортные коридоры, возобновлять международные рейсы на некоторых туристических направлениях, но при этом строго соблюдать правила безопасности и гигиены.-0-