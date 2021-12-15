Союз молодых социалистов Германии требует от нового правительства принять беженцев

Джессика Розенталь. Фото DPA
Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз молодых социалистов и социалисток Социал-демократической партии Германии (Jusos) выступил за то, чтобы страна немедленно приняла беженцев, которые сейчас удерживаются на белорусско-польской границе. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Рабочая группа по вопросам миграции и Jusos требуют от нового федерального правительства принять в Германии беженцев с белорусско-польской границы. Председатель Jusos Джессика Розенталь отметила: ситуация слишком серьезная, и ее нужно решить до Рождества. Германия в этом вопросе должна взять на себя роль первопроходца.-0-