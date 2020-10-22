"Союз МС-16" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-16" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган, сообщает ТАСС.

С МКС на Землю вернулись российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Они эвакуированы из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-16".

"Самочувствие космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди хорошее", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Роскосмоса в Twitter.

Корабль отстыковался от МКС ночью в 2.32 по московскому времени. На станции продолжают работать космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им.Ю.А.Гагарина, из-за связанных с пандемией требований сразу после возвращения в Москву Анатолий Иванишин и Иван Вагнер смогут увидеть только тех родственников, которые не входят в группу риска и пройдут ПЦР-тестирование. В ЦПК уточнили, что дети младше 12 лет и родители космонавтов старше 65 лет будут допущены к членам экипажа "после прохождения [космонавтами] острого периода реабилитации, это пять-семь дней".

Анатолий Иванишин и Иван Вагнер проводили на МКС научные эксперименты, а с августа участвовали в поисках места утечки воздуха со станции. Утром 15 октября Анатолий Иванишин доложил на Землю, что возможное место негерметичности найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда" при помощи пакетика чая. По словам космонавтов, причиной утечки могла стать трещина, позднее ее загерметизировали временными средствами. Окончательно утечку ликвидируют уже после посадки "Союза МС-16".-0-