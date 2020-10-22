ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 22 октября 2020
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:16 Финал школьного кубка КВН пройдет в Могилеве 30 октября Регионы
08:02 Клинические опыты по лечению рака при помощи iPS-клеток начали в Японии В мире
07:55 Жесткий карантин введен в Ирландии из-за коронавируса В мире
07:49 Музей и визит-центр появятся в Гольшанском замке Культура
07:26 Начало извержения вулкана Безымянный зфиксировали на Камчатке В мире
07:11 "Союз МС-16" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане В мире
07:07 Электронную ярмарку вакансий проведут в Иваново Регионы
07:05 Евразийский форум в Вероне пройдет в очном формате и с усиленными санитарными мерами В мире
07:00 Картина дня: работа диалоговых площадок, новые строительные нормы и онлайн-курсы для школьников Общество
00:57 Картину Бэнкси продали на аукционе в Лондоне почти за $10 млн Калейдоскоп
00:28 Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в 1/8 финала турнира в Кельне  Спорт
00:10 Футболисты "Баварии" победно начали новый сезон Лиги чемпионов Спорт
21.10.20
21.10.20 23:58 В Дрездене задержали гражданина Сирии, напавшего на туристов В мире
21.10.20 23:29 В Таиланде режим чрезвычайного положения продлен до 30 ноября В мире
21.10.20 22:55 Волейболистки "Ленинградки" уступили калининградскому "Локомотиву" в матче российской суперлиги Спорт
21.10.20 22:19 Стала известна дата вручения премии Grammy В мире
21.10.20 22:03 Испанский велогонщик Марк Солер выиграл второй этап "Вуэльты Испании" Спорт
21.10.20 22:01 Определены победители командного турнира в шпаге чемпионата Беларуси по фехтованию Спорт
21.10.20 21:57 Минсвязи выпустит новогодние и рождественские почтовые марки Общество
21.10.20 21:55 Виталий Лисакович забил мяч в дебютном матче Лиги чемпионов Спорт
21.10.20 21:51 Хоккеисты минского "Динамо" уступили московским одноклубникам в чемпионате КХЛ Спорт
21.10.20 21:49 ЕС собирает саммит по коронавирусу 29 октября В мире
21.10.20 21:41 МТС повысит тарифы на услуги связи с 1 ноября Технологии
21.10.20 21:31 Захватчик банка в Грузии задержан В мире
21.10.20 21:24 В Гомельской области выросло число вовлеченных в хозоборот неиспользуемых объектов недвижимости Регионы
21.10.20 21:12 Система подачи кислорода на российском сегменте МКС вышла из строя Технологии
21.10.20 21:07 Минсвязи прокомментировало договоренности по снижению тарифов на роуминг в СГ Общество
21.10.20 21:00 Максим Володько дебютировал в составе футболистов "Тамбова" Спорт
21.10.20 20:51 Саммит ШОС пройдет 10 ноября в формате видеоконференции Политика
21.10.20 20:44 Митрополит Вениамин: серьезно больные люди особенно нуждаются в молитве и духовном слове Общество
Все новости
Все новости
В мире
22 октября 2020, 07:11

"Союз МС-16" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

Фото ТАСС
Фото ТАСС

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-16" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган, сообщает ТАСС.

С МКС на Землю вернулись российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Они эвакуированы из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-16".

"Самочувствие космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди хорошее", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Роскосмоса в Twitter.

Корабль отстыковался от МКС ночью в 2.32 по московскому времени. На станции продолжают работать космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им.Ю.А.Гагарина, из-за связанных с пандемией требований сразу после возвращения в Москву Анатолий Иванишин и Иван Вагнер смогут увидеть только тех родственников, которые не входят в группу риска и пройдут ПЦР-тестирование. В ЦПК уточнили, что дети младше 12 лет и родители космонавтов старше 65 лет будут допущены к членам экипажа "после прохождения [космонавтами] острого периода реабилитации, это пять-семь дней".

Анатолий Иванишин и Иван Вагнер проводили на МКС научные эксперименты, а с августа участвовали в поисках места утечки воздуха со станции. Утром 15 октября Анатолий Иванишин доложил на Землю, что возможное место негерметичности найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда" при помощи пакетика чая. По словам космонавтов, причиной утечки могла стать трещина, позднее ее загерметизировали временными средствами. Окончательно утечку ликвидируют уже после посадки "Союза МС-16".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
космос
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Клинические опыты по лечению рака при помощи iPS-клеток начали в Японии
Фото trtworld.com Жесткий карантин введен в Ирландии из-за коронавируса
Скриншот из видео Геофизической службы Камчатки Начало извержения вулкана Безымянный зфиксировали на Камчатке
Фото из архива Евразийский форум в Вероне пройдет в очном формате и с усиленными санитарными мерами
Фото DPA В Дрездене задержали гражданина Сирии, напавшего на туристов
Фото Global Look Press В Таиланде режим чрезвычайного положения продлен до 30 ноября
Главное
Во время совещания Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам
Белорусские аграрии намолотили 8,5 млн т зерна
Поэтапное снижение тарифов на роуминг в ЕАЭС предлагают начать с 1 июля 2021 года
АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Сразу два новых дома в комплексе Minsk World – квартиры в рассрочку, кредит и по лучшему курсу!
Топ-новости
Картина дня: работа диалоговых площадок, новые строительные нормы и онлайн-курсы для школьников
Головченко: людей искусства нельзя ставить в рамки, но воспитывать характер нужно
Эксперты провели заключительный этап предпусковой проверки энергоблока БелАЭС
Онлайн-рынок Беларуси демонстрирует один из самых высоких темпов роста в Европе - Садохо
Палата представителей продлила сбор предложений по изменениям в Конституцию
МТС повысит тарифы на услуги связи с 1 ноября
Квартиры с видом на парк в центре столицы! Два новых готовых дома в комплексе "Парк Челюскинцев"!
Как только в обществе замаячила перспектива диалога, сразу же произошла эскалация протестов - Лущ
Минздрав пересмотрел рекомендации по применению лекарств в лечении COVID-19
Данилович: белорусы должны совершенствовать то, что имеют, и не допускать противостояния в обществе
Шевцов: граждан надо активнее вовлекать в жизнь их районов и городов
КОММЕНТАРИЙ: Плюсы реновации - эксперт о тепловой модернизации домов
Митрополит Вениамин: серьезно больные люди особенно нуждаются в молитве и духовном слове
В Беларуси привили от гриппа 30% подлежащих вакцинации граждан
Граждане демонстрируют высокий уровень ответственности за судьбу своей страны - Сивец
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.