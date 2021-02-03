Союз журналистов отреагировал на запрет трех телеканалов в Украине: это наступление на свободу слова

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный союз журналистов Украины намерен немедленно проинформировать международные институты о запрете телеканалов "ZIK", "NewsOne" и "112", так как считает, что действия властей Украины направлены на борьбу со свободой слова в стране, сообщает УНН.

Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов "ZIK", "NewsOne" и "112" является чрезвычайной ситуацией для государства. Национальный союз журналистов Украины немедленно проинформирует международные институты о вопиющих действиях власти, направленные на борьбу со свободой слова в Украине. Об этом на своей странице в Facebook заявил заслуженный журналист Украины, председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, сообщает УНН.

По его словам, политическая принадлежность украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ - не преступление.

"Решение украинских властей является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова. Национальный союз журналистов Украины будет информировать о чрезвычайной ситуации Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, наших партнеров - офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ", - добавил председатель НСЖУ.

Президент Владимир Зеленский ввел персональные санкции против народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний. Санкции будут действовать 5 лет. В частности, санкции введены против компаний "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112-ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации". Они вещают под брендами "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Как сообщает УКРИНФОРМ, санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановку лицензий и других разрешений, наличие которых является условием для осуществления их деятельности. Предусмотрен также запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления услуг по распространению телепрограмм и использованию телекоммуникационных сетей общего пользования и др.-0-