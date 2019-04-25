25 апреля, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. Сообщение о бомбе, заложенной в здании Апелляционной палаты Кишинева, оказалось ложным, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как сообщалось ранее, в экстренную службу 112 поступило сообщение о минировании Апелляционной палаты Кишинева. Сотрудники палаты были эвакуированы, проводилась проверка всех помещений в здании.

Согласно действующему законодательству Молдовы за ложное сообщение о заложенной бомбе предусмотрено наказание в виде 2 лет лишения свободы.-0-