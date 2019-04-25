25 апреля, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. Сообщение о бомбе, заложенной в здании Апелляционной палаты Кишинева, оказалось ложным, сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Как сообщалось ранее, в экстренную службу 112 поступило сообщение о минировании Апелляционной палаты Кишинева. Сотрудники палаты были эвакуированы, проводилась проверка всех помещений в здании.
Согласно действующему законодательству Молдовы за ложное сообщение о заложенной бомбе предусмотрено наказание в виде 2 лет лишения свободы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3515 BYN
|2.349 BYN
|2.355 BYN
|USD
|2.1105 BYN
|2.111 BYN
|2.115 BYN
|RUB
|3.2605 BYN
|3.253 BYN
|3.267 BYN