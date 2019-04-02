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Сообщение о минировании завода в украинском Ивано-Франковске оказалось ложным

В мире 02.04.2019 | 17:36
Фото УКРИНФОРМ
Фото УКРИНФОРМ

2 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Ивано-Франковске полиция не обнаружила взрывоопасных предметов на заводе "Карпаты" после того, как получила информацию о минировании предприятия. Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

"В Ивано-Франковске с завода эвакуировали более 1 тыс. 200 человек. Полицейские тщательно проверили территорию и взрывных устройств не обнаружили. Взрывотехниками и кинологами осмотрены 4 тыс. кв.м территории", - говорится в сообщении полиции.

В Украине неизвестные сообщили о минировании двух предприятийВ Украине неизвестные сообщили о минировании двух предприятий
В Запорожье на электронную почту оборонного предприятия "Искра" около трех ночи по местному времени поступило письмо о минировании территории.

Правоохранители проводят мероприятия по установлению правонарушителя, который сообщил в полицию ложную информацию. Предусмотрена уголовная ответственность по ч.1 ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) и наказание - заключение до 6 лет.

В Ивано-Франковске 2 апреля около 9 часов полиция получила информацию о минировании ПО "Карпаты". На предприятие сразу выехали кинологи и взрывотехники.

Ранее также поступили сообщения о минировании предприятия "Искра" в Запорожье и четырех объектов в Киеве: Киевского бронетанкового завода, конструкторского бюро "Артиллерийское вооружение", Высшего совета правосудия и завода "Маяк".-0-

В Киеве неизвестные сообщили о минировании 4 объектовВ Киеве неизвестные сообщили о минировании 4 объектов
Отмечается, что информация о закладке взрывчатки в трех случаях поступила на электронную почту, еще об одном минировании сообщили по телефону.

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Теги
происшествия, Украина
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