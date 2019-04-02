Сообщение о минировании завода в украинском Ивано-Франковске оказалось ложным

2 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Ивано-Франковске полиция не обнаружила взрывоопасных предметов на заводе "Карпаты" после того, как получила информацию о минировании предприятия. Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

"В Ивано-Франковске с завода эвакуировали более 1 тыс. 200 человек. Полицейские тщательно проверили территорию и взрывных устройств не обнаружили. Взрывотехниками и кинологами осмотрены 4 тыс. кв.м территории", - говорится в сообщении полиции.

В Украине неизвестные сообщили о минировании двух предприятий В Запорожье на электронную почту оборонного предприятия "Искра" около трех ночи по местному времени поступило письмо о минировании территории.

Правоохранители проводят мероприятия по установлению правонарушителя, который сообщил в полицию ложную информацию. Предусмотрена уголовная ответственность по ч.1 ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) и наказание - заключение до 6 лет.

В Ивано-Франковске 2 апреля около 9 часов полиция получила информацию о минировании ПО "Карпаты". На предприятие сразу выехали кинологи и взрывотехники.

Ранее также поступили сообщения о минировании предприятия "Искра" в Запорожье и четырех объектов в Киеве: Киевского бронетанкового завода, конструкторского бюро "Артиллерийское вооружение", Высшего совета правосудия и завода "Маяк".-0-