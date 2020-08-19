Сообщения о минировании более 100 объектов в Москве оказались ложными

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Угроза взрыва в более чем 100 московских учреждениях не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сегодня поступило более 100 сообщений о "минировании" различных учреждений в российской столице. В их числе - здание Российского государственного медицинского университета, Московская биржа, семь судов и 10 торговых центров. Кроме того, проверялись все станции Московского метрополитена. В Подмосковье были "заминированы" все гостиницы и ТЦ, а также аэропорт Жуковский и все самолеты на его стоянке.

Угрозы взрывов поступают в различные города России с ноября 2019 года. Чаще всего сообщения о "минировании" касаются торговых центров, зданий судов, метро, аэропортов и самолетов, а с недавнего времени и медицинских учреждений. Все сообщения об угрозах взрывов были ложными. Кроме этого, ФСБ России оповещала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали сообщения.-0-