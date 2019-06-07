Сопряжение "Одного пояса и одного пути" и ЕАЭС даст импульс развитию региона - Си Цзиньпин

7 июня, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. Сопряжение китайской инициативы "Один пояс и один путь" и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) придаст импульс экономической интеграции в регионе и будет способствовать его устойчивому развитию. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы договорились о сопряжении инициативы "Один пояс и один путь" с выдвинутой президентом Путиным концепцией о Большом евразийском партнерстве. Они вполне могут дополнять друг друга, что, по моему личному убеждению, придаст мощный импульс региональной экономической интеграции в интересах всеобщего устойчивого развития", - заявил Си Цзиньпин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития".-0-