Соратника Ассанжа отпустили на свободу

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержанный полицией Эквадора соратник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа после допроса был освобожден, сообщает телеканал SVT со ссылкой на посольство Эквадора в Швеции.

Как ранее сообщала министр внутренних дел Мария Паула Рома, на пути в Японию был задержан близкий соратник Ассанжа, который прожил в Эквадоре в течение нескольких лет и часто ездил в посольство в Лондоне, где остановился Ассанж. По словам министра, он "способствовал попыткам дестабилизировать ситуацию в стране с целью навредить правительству".

Британская газета Daily Express сообщала, что соратник Ассанжа является разработчиком программного обеспечения для сайта WikiLeaks. По данным издания, речь идет об уроженце Швеции по имени Ола Бини. Он не говорит на испанском языке.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж был арестован 11 апреля после семи лет, проведенных в посольстве Эквадора в Лондоне. В США Ассанжа обвиняют в шпионаже и разглашении секретной информации, по этим статьям ему может грозить пожизненное заключение или смертная казнь. Как сообщает Euronews, дело об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США будет слушаться в Вестминстерском суде Лондона, первое заседание должно состояться уже 2 мая. Американский Минюст должен до 12 июня предоставить британской судебной инстанции документы, касающиеся выдачи Ассанжа.-0-