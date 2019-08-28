Соревнования снайперов из пяти стран начались в Казахстане

28 августа, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Военные снайперы Беларуси, Индии, Казахстана, России и Узбекистана участвуют в международных соревнованиях "Алтын уки - 2019" ("Золотой филин - 2019"), которые начались сегодня на территории учебного центра "Спасск" в Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

"В этом году участие в международном соревновании принимают свыше 100 военнослужащих. Состязание состоит из 12 этапов. Атмосфера максимально приближена к боевой. Участники поэтапно отработают элементы одной операции: от подготовки группы к боевому заданию до эвакуации. Спецподразделения продемонстрируют передвижение в тылу противника, действия при обнаружении, разведку и вывод противника из строя, боевые стрельбы в составе группы и завершающий отход в район эвакуации. Основным вооружением, которое будут использовать участники при выполнении заданий, является снайперская винтовка Драгунова", - говорится в сообщении казахстанского ведомства.

"Международные соревнования снайперов являются международным брендом казахстанской армии с учетом опыта участия военных снайперов Казахстана в аналогичных снайперских состязаниях в США, Китае, Иордании, Беларуси, России и других странах. В качестве наблюдателей приглашены специалисты из Италии, Турции, Китая, Сербии, ОАЭ и Туркменистана", - добавили в Минобороны.

Соревнования продлятся до 3 сентября. По итогам всех этапов будет определена команда-победитель, которая заберет главный кубок "Золотой филин - 2019".

Международные соревнования снайперов проводятся ВС Казахстана с 2008 года.-0-