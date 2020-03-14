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14 марта 2020, 00:53

Состав нового правительства утвержден в Словении

Фото Reuters
Фото Reuters

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственное собрание Словении (нижняя палата парламента) 13 марта 52 голосами при 31 проголосовавшем против утвердило состав нового кабинета министров республики, сообщает ТАСС.

В списке нового правительства есть только два члена прежнего кабмина: министр экономического развития и технологий Здравко Почивалшек и министр сельского, лесного хозяйства и продовольствия Александра Пивец.

Все остальные люди, назначенные на посты, в кабмине, новые: МИДом республики будет руководить Анже Логар, министерством обороны - Матей Тонин, МВД Словении возглавил Алеш Хойс. Министром культуры назначен Васко Симонити, главой финансового ведомства - Андрей Ширцель, министром здравоохранения - Томаж Гантар. Кресло министра инфраструктуры занял Ерней Вртовец, министра юстиции – Лильяна Козлович, министра государственного управления - Боштьян Коритник.

Пост главы природоохранного ведомства достался Андрею Визьяку, министра труда, семьи, социальных дел и равных возможностей - Янезу Циглер-Кралью, министерство образования, науки и спорта возглавит Симона Кустец. В состав правительства вошли также Хелена Яклич – она отвечает за отношения со словенской диаспорой за рубежом, а Звонко Чернач - за развитие, стратегические проекты и консолидацию.-0-

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