Состоялся телефонный разговор Пашиняна и Путина

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

"Продолжено обсуждение обострившегося вооруженного противостояния в зоне нагорнокарабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведет к серьезным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения идут бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.-0-