Состояние госпитализированного с COVID-19 Порошенко ухудшилось

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние здоровья бывшего президента Украины Петра Порошенко, у которого подтвердили COVID-19, ухудшилось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на супругу экс-президента Марину Порошенко.

"У Петра Порошенко двустороннее воспаление легких, он находится в больнице. Он получает там комплекс лечения. И, к сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови: она очень густая. Врачи даже не могут взять и сделать анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья, промониторить, как протекает болезнь", - сказала Марина Порошенко. При этом она отметила, что их дочь Евгения, которая также заразилась COVID-19, переносит заболевание легче.

Пятого президента Украины Петра Порошенко 3 октября госпитализировали с COVID-19 в одну из киевских больниц.-0-