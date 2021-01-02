Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих остается стабильным

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, доставленной 25 декабря с коронавирусом в клиническую больницу №122 им.Л.Г.Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге, остается стабильным. Об этом сообщили ТАСС в клинике.

"Состояние без изменений, ночь прошла спокойно", - сказали в больнице. Ранее в больнице оценивали состояние Фрейндлих как стабильно тяжелое.

В БДТ имени Г.А.Товстоногова сообщили, что 25 декабря Фрейндлих была госпитализирована с диагнозом "коронавирус". По данным театра, актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате.

Представитель клинической больницы №122 также сообщал, что в медицинском учреждении проходит лечение и дочь Фрейндлих - актриса театра и кино Варвара Владимирова.-0-