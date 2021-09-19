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19 сентября 2021, 00:07

Сотни человек митингуют на Таймс-сквер против обязательной вакцинации

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19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни протестующих собрались в субботу на главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер, чтобы выразить недовольство политикой властей по обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Протестующие, многие из которых пришли с флагами США в руках, выкрикивают призывы отменить соответствующие меры: "Нет обязательной вакцинации. Мое тело - мой выбор", "Слушайте ученых - иммунитет появится естественный образом", "Нет принуждению, нет - ковидным паспортам", гласят надписи на плакатах собравшихся. Многие адресуют свои претензии лично главе американской администрации демократу Джо Байдену, призывая запустить в его отношении процедуру импичмента.

В районе проведения акции дежурят дополнительные наряды полиции, но обстановка спокойная.

9 сентября президент США Джо Байден объявил о намерении обязать руководителей компаний требовать от своих сотрудников прохождения вакцинации от нового коронавируса. Он добавил, что министерство труда разрабатывает экстренные нормы, согласно которым работодатели со штатом свыше 100 сотрудников должны обеспечить полную вакцинацию своих работников или предоставление ими отрицательного результата теста на COVID-19 по меньшей мере раз в неделю. Байден также объявил об обязательной вакцинации всех без исключения служащих федерального правительства и его подрядчиков.

В Нью-Йорке также с 13 сентября действует требование предъявлять сертификат о вакцинации при посещении ресторанов, баров, спортзалов и развлекательных учреждений и общественных мест, где проводятся массовые мероприятия.-0-

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