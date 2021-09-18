Сотни человек вышли на митинг в Киеве против ограничений в связи с пандемией

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько сотен человек вышли на протест в центре Киева, чтобы продемонстрировать свое негативное отношение к ограничительным мерам в связи с пандемией коронавируса, а также к обязательной вакцинации, сообщает ТАСС.

Украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале разместило видео с Михайловской площади в центре Киева, где проходит митинг. Люди стоят под зонтиками и слушают выступления активистов. Участники мероприятия держат в руках белые флаги с надписями "Стоп фейк-пандемия".

13 сентября кабинет министров внес изменения в противоэпидемические правила, призванные препятствовать распространению коронавируса. Новые нормы предусматривают разделение COVID-сертификатов на зеленые и желтые, а также смягчают правила карантина для привитых. В случае введения желтого уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать при наличии не менее 80% работников с желтыми или зелеными COVID-сертификатами.

Ограничения желтой зоны не будут действовать, если не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь желтый или зеленый сертификат. При красном уровне ограничения не будут применяться для посетителей, работников культурных, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общепита, рынков, спортзалов и бассейнов, у которых есть зеленые сертификаты вакцинации. Кроме того, граждане, которые пересекают границу Украины, при наличии у них желтого или зеленого сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 могут не проходить самоизоляцию.

В последние две недели на Украине фиксируется значительный прирост новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 18 сентября выявлено 6234 новых случая коронавируса за сутки, 79 человек скончались от осложнений. За все время пандемии в стране зарегистрированы более 2,3 млн инфицированных, 54 829 человек скончались. Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, в связи с увеличением заболеваемости, скорее всего, 20-21 сентября будет решаться вопрос о переводе страны из зеленой зоны в желтую.

Правительство Украины 11 августа продлило до 1 октября адаптивный карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. При адаптивном карантине существует разделение на зоны, ограничения устанавливаются в каждом регионе отдельно и зависят от эпидемической обстановки. Объявление жесткого карантина в Минздраве прогнозируют в ноябре.-0-