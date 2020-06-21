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21 июня 2020, 11:45

Сотни хулиганов устроили беспорядки в центре Штутгарта

Фото DPA
Фото DPA

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни молодых людей, передвигающихся малыми группами, разгромили магазины в центре Штутгарта и ранили нескольких полицейских, сообщает Deutche Welle.

По словам пресс-секретаря полиции Штутгарта, беспорядки начались около полуночи, ранним утром 21 июня ситуация полностью вышла из-под контроля. Чтобы навести порядок, в город были переброшены силы полиции со всей федеральной земли Баден-Вюртемберг, информирует агентство DPA. "Это было настоящее бесчинство", - заявил представитель полиции.

На видеозаписях, размещенных в Twitter, видно, как молодые люди разбивают ногами витрины магазинов и вырывают из мостовой булыжники. Хулиганы также растаскивали товары из разгромленных магазинов. Основные события разворачивались на площади Шлоссплатц и улице Кенигсштрассе. К утру 21 июня беспорядки утихли, однако полиция продолжала работать в усиленном составе.-0-

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