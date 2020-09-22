Сотни китов выбросились на берег в Тасмании

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У западного побережья австралийского острова Тасмания спасатели пытаются снять с мели сотни китов, застрявших на песчаной косе, сообщает Reuters.

Экологи отмечают, что это один из худших в истории массовых выбросов млекопитающих этого вида на берег. 90 из примерно 270 китов, оказавшихся в ловушке на мелководье, спасти не удалось. На аэроснимках видно, что большое количество животных погибло на широкой песчаной косе в гавани Маккуори, расположенной примерно в 200 км к северо-западу от столицы штата Хобарт, другие же барахтались в воде недалеко от берега.

"Среди китов на мелководье есть те, которые довольно хорошо плавают, поэтому, вероятно, не потребуется слишком много времени, чтобы продвинуть их к более глубокой воде", - говорит биолог Крис Карлайон.

Спасатели из Тасманской морской группы охраны природы прибыли на остров вечером 21 сентября. Ожидается, что сама операция по спасению, которая осложняется сильными волнами, продлится минимум два дня.

Киты-пилоты - это вид океанических дельфинов, которые вырастают до 7 м в длину и могут весить до 3 т. Выталкивание их обратно в море - трудоемкий процесс, который может включать в себя физическое выталкивание животных или использование специальных брезентов и понтонов, чтобы перетащить их в более глубокие воды. При этом спасатели стараются держать китов в вертикальном положении, чтобы они не потеряли ориентацию.

Ученые не знают, почему киты, которые путешествуют стаями, иногда прибывают на берег, но, как известно, они следуют за лидером, а также собираются вокруг раненого или пострадавшего кита.-0-