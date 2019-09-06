Сотни людей числятся пропавшими без вести на Багамах после "Дориана"

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пропавших без вести после урагана "Дориан" на Багамских островах исчисляется сотнями, вплоть до тысячи, заявил министр туризма и авиации Багамских островов Джой Джибрилу, сообщает CNN .

Жертвами стихии на 6 сентября стали 30 человек. Ожидается, что число погибших из-за урагана "Дориан" значительно возрастет. "Общественность должна быть готовой к значительному числу погибших", - предупредил в интервью Guardian Radio глава минздрава Багамских островов Дуэйн Сэндс.

Береговая охрана США сообщила, что по состоянию на 5 сентября спасла 201 пострадавшего от стихии островов Большой Багама и Абако. "Наша первоочередная задача - вывезти тяжелораненых и помочь правительству Багамских островов восстановить инфраструктуру, чтобы она была пригодной для жизни", - сказал капитан береговой охраны США Джеймс Пассарелли.

"Дориан", самый мощный ураган в истории Багам, обрушился на часть островов архипелага в минувшие выходные. В результате были разрушены целые жилые кварталы, затоплены улицы, нарушена жизненно важная инфраструктура островов. Единственный международный аэропорт на острове Большой Багама также оказался разрушен и не может использоваться в качестве площадки для медицинской эвакуации или доставки экстренной помощи. Премьер-министр Багамских островов Хьюберт Миннис назвал "Дориан" самым большим национальным кризисом в истории страны.-0-