Сотни людей эвакуированы из-за лесного пожара в Греции

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько сотен человек эвакуировали из-за лесного пожара в восточной части греческого полуострова Пелопоннес, сообщает Reuters.

Пожар начался 22 июля в сосновом лесу неподалеку от приморской деревни Кехрис, заявили местные чиновники. В данный момент борются с возгоранием более 230 пожарных, четыре вертолета, восемь самолетов, муниципальные служащие и добровольцы.

"Огонь уничтожил оливковые и сосновые деревья в густом лесу. Грустно наблюдать, как местные жители бегают со шлангами, пытаясь остановить пожар", - рассказала Анастасис Джолис, вице-префект Коринфа, вблизи которого находится Кехрис. Также известно, что огонь повредил три дома в деревнях Атикия и Аламано, а также уничтожил одну пожарную машину. При этом пострадавших среди населения и пожарных нет.

В ночь на 23 июля пламя охватило села Галатаки и Агиос Иоаннис. Сегодня днем власти эвакуировали эти поселения, поскольку огонь приблизился к военному лагерю, где хранятся взрывчатые вещества. Также был эвакуирован детский лагерь Summerfun, находящийся неподалеку.-0-