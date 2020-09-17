Сотням тысяч людей в Йемене грозит голод

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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен тем, что Йемен находится в "отчаянном положении", поскольку сотни тысяч людей здесь рискуют столкнутся с голодом, передает Sky News.
Антониу Гутерриш призвал страны всего мира продемонстрировать международную солидарность. Поскольку существующий внутренний кризис усугубляется коронавирусом, ООН заявляет, что более 20 миллионов человек нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Почти половина из них - дети.-0-