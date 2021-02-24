Сотрудничество с ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС является приоритетом для Кыргызстана - Жапаров

24 февраля, Бишкек /БЕЛТА-КАБАР/. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что приоритетом во внешней политике страны остается сотрудничество с ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС.

"Мы намерены и далее углублять нашу евразийскую интеграцию в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС. Это приоритет внешнеполитического курса страны", - сказал Садыр Жапаров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Главы двух стран подтвердили высокий уровень межгосударственного диалога и подчеркнули обоюдную готовность к взаимной поддержке, углублению всестороннего сотрудничества в политической, военно-технической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Садыр Жапаров также подчеркнул, что его первый зарубежный визит в качестве главы государства в Москву доказывает высокий уровень отношений Кыргызстана и России.-0-