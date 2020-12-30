Сотрудник Красного Креста погиб в результате атаки на аэропорт в Йемене

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один сотрудник Международного комитета Красного Креста погиб и еще трое пострадали в результате атаки на аэропорт в Йемене. Соответствующее заявление размещено на официальной странице организации в Twitter, сообщает ТАСС.

"Мы глубоко опечалены тем, что один из наших коллег погиб в результате взрыва в аэропорту Адена. Двое других пропали без вести, трое получили ранения. Это трагический день для нас и жителей Йемена", - говорится в сообщении.

Три минометных снаряда разорвались сегодня в аэропорту города Адена одновременно с прилетом министров нового правительства Йемена. При атаке погибли 27 человек, десятки получили ранения. Среди жертв и пострадавших есть простые граждане, журналисты, встречавшие членов правительства представители местных властей и армейского командования. Никто из министров не пострадал.-0-