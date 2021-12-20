Сотрудники авиакомпании Brussels Airlines проводят забастовку, отменены рейсы

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Половина рейсов Brussels Airlines были отменены сегодня из-за забастовки персонала авиакомпании, который требует улучшения условий труда, сообщает телеканал RTBF.

"Нам пришлось отменить 57 рейсов из 116 запланированных. Забастовка коснулась 25% наших пассажиров, или 3,5 тыс. человек", - сказал официальный представитель авиакомпании Ким Данен. Он отметил, что все путешественники были проинформированы и им были предложены альтернативные варианты.

Как пишет ТАСС, в последние дни в компании наблюдались "острые социальные конфликты". По мнению единого профсоюзного фронта, организовавшего забастовку, условия труда в Brussels Airlines являются невыносимыми. Речь, в частности, идет о сокращении времени отдыха между рейсами, а также снижении зарплат, вызванных отменой некоторых премиальных выплат.-0-