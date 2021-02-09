Сотрудники Euronews устроили 24-часовую забастовку

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники международного телеканала Euronews со штаб-квартирой в Лионе начали 24-часовую забастовку против сокращения рабочих мест, сообщает газета Le Figaro.

Около 50 сотрудников собрались утром перед штаб-квартирой телеканала в знак протеста против сокращения рабочих мест и бюджетных ограничений.

"Это первая межпрофсоюзная забастовка в компании", - заявила представитель Национального профсоюза журналистов Кристель Патронгари.

Председатель правления телеканала Майкл Петерс представил профсоюзам план перераспределения кадров еще в середине ноября 2020 года в связи с потерей доходов от рекламы, произошедшей в условиях пандемии.

"Ожидается, что от 30 до 40 человек покинут компанию", - заявил представитель Euronews.

По данным Le Progrès, в настоящее время в Euronews работают около 900 человек, в том числе 500 на постоянных контрактах.

Руководство телеканала уже объявило о прекращении вещания на турецком языке и закрытии данной редакции. Также трансляция программ информационной службы на итальянском языке будет осуществляться теперь только через интернет.-0-