Сотрудники Лувра проводят забастовку

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники парижского Лувра проводят сегодня забастовку в связи с нехваткой персонала. Из-за этого музей закрыт для посещения, сообщает сеть французских общественных международных телеканалов France 24 .

"Из-за забастовки сотрудников стойки регистрации и службы безопасности, связанной с большим количеством посетителей, Лувр будет закрыт 27 мая", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте музея.

Уточняется также, что около 150 сотрудников музея собрались возле здания Министерства культуры, чтобы выразить протест против нехватки персонала.

В заявлении профсоюза SUD Culture Solidaires, распространенном сегодня, говорится, что Лувр задыхается из-за наплыва экскурсантов и что сотрудники отмечают беспрецедентное ухудшение условий для посетителей и работников. В 2018 году в Лувре был побит рекорд посещаемости: музей принял 10,2 млн посетителей, что на 25% больше по сравнению с 2017 годом. По словам работников, несмотря на постоянно растущее количество визитеров, численность персонала музея неуклонно сокращается.

По понедельникам наблюдается особый наплыв экскурсантов, поскольку это один из немногих парижских музеев, которые работают в этот день. Как подчеркнули в администрации Лувра, посетителям, которые приобрели билеты на 27 мая, будет возмещена их стоимость.

Как сообщает французское издание The Local, это не первый случай, когда работники Лувра устраивают забастовку из-за условий труда. В апреле 2013 года сотрудники бастовали из-за резкого роста числа карманников, нацеленных на туристов.-0-