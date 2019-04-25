Сотрудников Апелляционной палаты Кишинева эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе

25 апреля, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. Сотрудники Апелляционной палаты Кишинева эвакуированы из-за сообщения о заложенной бомбе. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.
В сообщении говорится, что в 9.00 мужчина позвонил в экстренную службу 112, сообщив, что в здании учреждения находится бомба. На место сразу же выехали специализированные службы. Все находящиеся в здании люди были эвакуированы, а зона оцеплена. Полицейские проверяют все помещения в здании.
Согласно действующему законодательству Молдовы за ложное сообщение о заложенной бомбе предусмотрено наказание в виде 2 лет лишения свободы.-0-
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