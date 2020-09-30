Сотрудница посольства США в Киеве погибла из-за травмы головы

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудница посольства США в Киеве была обнаружена с травмой головы, впоследствии женщина умерла, сообщает ТАСС со ссылкой на киевскую полицию.

Женщину в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили прохожие в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул.Толбухина. По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции и представители других профильных служб. Женщину госпитализировали в больницу, где она впоследствии скончалась. "При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя", - отметили в полиции.

Следователи и представители других профильных служб определяют свидетелей и выясняют все обстоятельства произошедшего. На основе предварительных данных установлен подозреваемый в причастности к гибели женщины. Начат его розыск.-0-