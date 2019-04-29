Социалисты победили на парламентских выборах в Испании

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социалистическая рабочая партия во главе с премьер-министром Педро Санчесом одержала победу на досрочных парламентских выборах в Испании, которые состоялись 28 апреля, сообщает Euronews .

За социалистов проголосовали около 20% избирателей. В итоге партия Педро Санчеса получила 123 мандата, однако этого не хватит для парламентского большинства и формирования однопартийного правительства.

Традиционный соперник социалистов консервативная Народная партия показала худший в своей истории результат и потерпела сокрушительное поражение, получив 66 мест в парламенте - практически в два раза меньше, чем два года назад.

Хороший результат для относительно новой политической силы показала центристская партия "Граждане", получив 57 мандатов.

Коалиция левых политических сил "Объединившись, мы можем", включая партию "Подемос" во главе с Пабло Иглесиасом, получила 35 мест в парламенте. Пабло Иглесиас уже заявил о готовности сформировать правительство совместно с социалистами.

Впервые за 40 лет в парламент Испании прошли ультраправые - за партию Vox, основанную в 2013 году, проголосовало более 10% избирателей, и она получает 24 мандата.

Выборы прошли на фоне активной явки избирателей, которая составила почти 76%.-0-