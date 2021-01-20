Соцсети годами предоставляли Трампу платформу для распространения лжи и ненависти - глава МИД ФРГ

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальные сети годами предоставляли уходящему президенту США Дональду Трампу площадку для распространения лживых заявлений и ненависти, следует улучшить механизмы регулирования деятельности цифровых платформ. Такое мнение высказал глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на онлайн-конференции "Права человека в эпоху искусственного интеллекта - Европа как разработчик международных стандартов в области искусственного интеллекта", сообщает ТАСС.

"Акты насилия в Капитолии в Вашингтоне шокировали нас всех, но они не возникли как гром среди ясного неба. Ведь годами социальные сети предлагали президенту Трампу сцену, с которой он мог распространять ложь и ненависть. И затем вдруг они запретили Трампу пользоваться своими платформами", - заметил Хайко Маас. По мнению министра, бизнес-модель соцсетей базируется на том, чтобы поляризировать общество.

В этой связи, считает Хайко Маас, нельзя предоставлять право алгоритмам или менеджерам в Кремниевой долине решать вопрос, где находится разделительная линия между свободой выражения мнения и преступным раздуванием ненависти. "Это должны определять демократические парламенты и правительства - на основе принципов правового государства и соблюдения прав человека", - полагает он. При этом он указал на то, что интернет не знает национальных границ. "Поэтому мы должны установить международные нормы", - предложил министр.

"Мы хотим взаимодействовать с партнерами по всему миру, чтобы добиться выгоды современных технологий для демократии. Я уверен, что президент США Байден будет здесь сильным партнером", - заявил германский министр. Он высказал мнение, что ЕС должен улучшить свои способности в цифровой сфере.-0-