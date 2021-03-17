Соцсети стали платформой для разжигания ненависти - ООН

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальные сети стали платформами для распространения ненависти, предрассудков и подстрекательства к насилию. Об этом заявил спецдокладчик ООН по вопросам меньшинств Фернан де Варен, сообщает Центр новостей ООН.

По данным спецдокладчика, во многих странах около 70% ненавистнической риторики в соцсетях обращено против меньшинств, например, лиц африканского или азиатского происхождения, представителей народностей рома или рохинджа, евреев, мусульман и христиан.

"Сегодняшний цифровой контекст означает, что представителей меньшинств часто и безнаказанно превращают в козлов отпущения, категоризируют их как чужаков, представляют их как нелояльных граждан или как угрозу", - сказал Фернан де Варен.

В своем докладе эксперт, в частности, напоминает, что питтсбургский стрелок, убивший в 2018 году 11 человек в синагоге, использовал социальные сети для распространения конспирологических теорий о том, что евреи пытаются захватить власть в США. Похожие теории распространяются в Европе о представителях мусульманской общины.

Фернан де Варен также заявил, что события в Вашингтоне в январе 2021 года, когда толпа протестующих ворвалась в американский Капитолий, являются еще одним свидетельством того, что социальные сети могут использоваться для подстрекательства к насилию, подрыва демократии и стабильности.

Эксперт призвал срочно разработать принципы борьбы с разжиганием ненависти в отношении меньшинств и определить зоны ответственности государств и соцсетей.

"Пришло время разработать нормативную базу, основанную на принципе прав человека, в которой будут четко прописаны обязанности государств, социальных сетей и других заинтересованных сторон по борьбе с языком ненависти и особое внимание будет уделено наиболее распространенным формам ненависти, а именно ненависти к меньшинствам", - сказал спецдокладчик.

Он подчеркнул: отсутствие такой нормативной базы может вести к серьезнейшим последствиям, вплоть до массовых зверств и вооруженных конфликтов.

Спецдокладчик отметил, что в некоторых странах уже были приняты те или иные законы, позволяющие хотя бы частично регулировать происходящее в соцсетях. Так, например, в Германии ввели закон, который обязывает администраторов соцсетей удалять ненавистнические высказывания в определенные сроки, в противном случае им грозят огромные штрафы.-0-