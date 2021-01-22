Соцсети в России начали удалять призывы к детям участвовать в незаконных акциях

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальные сети на основании требования Генеральной прокуратуры России и уведомлений Роскомнадзора удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых мероприятиях, сообщается на сайте Роскомнадзора.

К утру 22 января социальная сеть TikTok удалила 38% от общего объема выявленной информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия. "В соцсети продолжается наибольшая активность, появляются новые призывы, распространение которых носит в том числе искусственный характер", - сообщили в Роскомнадзоре.

Социальной сетью "ВКонтакте" прекращено распространение 50% незаконной информации от общего объема выявленной, Instagram - 17%. Видеохостинг YouTube прекратил распространение 50% выявленных призывов к подрастающему поколению участвовать в противоправных акциях.

"Роскомнадзор продолжает взаимодействие с интернет-платформами с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн российских рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.-0-