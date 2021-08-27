Совбез ООН осудил теракты в Кабуле

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Безопасности ООН осудил теракты в Кабуле 26 августа, сообщает ТАСС.В Совбезе отметили, что исполнители, организаторы и спонсоры терактов у аэропорта Кабула должны быть привлечены к ответственности.Как сообщает телекомпания CBS, число жертв теракта в Кабуле увеличилось до 170. В Пентагоне подтвердили, что в числе жертв 13 американских военных, еще 18 пострадали.26 августа возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" решительно осудило произошедшее и пообещало привлечь виновных к ответственности.Президент США Джо Байден заявил, что в полной мере несет ответственность за последние события в Афганистане. Американская разведка полагает, что теракт совершили смертники группировки "Исламское государство". Президент США уточнил, что приказал военным разработать планы ударов по объектам и руководству афганского отделения ИГ. Американский лидер считает, что талибы не помогали боевикам в организации теракта.-0-