Совбез ООН принял резолюцию с призывом к прекращению огня на фоне пандемии

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций после долгого рассмотрения смог принять резолюцию с призывом к прекращению огня на фоне пандемии и другим мерам по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

"Проект резолюции получил 15 голосов за. Документ принят единогласно", - сказал постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген.

Резолюция призывает к всеобщему прекращению огня во всех конфликтах. Проект документа был внесен Францией и Тунисом и рассматривался Совбезом ООН с апреля. Однако между США и Китаем, которые являются членами СБ ООН, были разногласия. В итоге по настоянию Вашингтона в тексте теперь нет упоминания о роли Всемирной организации здравоохранения в борьбе с коронавирусом. В нем также не называется страна происхождения COVID-19.

В резолюции отмечается, что у миротворцев ООН будут полномочия помогать странам предпринимать действия, чтобы противостоять коронавирусу.-0-