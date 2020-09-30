Совбез ООН призвал к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе

30 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Совет Безопасности (СБ) ООН призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия. Об этом заявил журналистам председатель СБ в сентябре, постпред Нигера при ООН Абду Абарри по итогам состоявшихся во вторник закрытых консультаций, сообщает ТАСС.

"Члены СБ ООН поддерживают обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам", - сказал он.

Закрытые встречи СБ ООН подразумевают участие только 15 стран Совбеза. Абарри не исключил, что при необходимости СБ проведет встречу с участием представителей Армении и Азербайджана "Если это будет нужно, мы будем разговаривать с обоими послами, чтобы они могли прийти к взаимопониманию", - информировал Абарри.

"Страны Совета глубоко осудили применение силы, повлекшее гибель людей", - добавил он.-0-