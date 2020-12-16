Совбез ООН утвердил нового спецпосланника по Ливии и координатора по Ближнему Востоку

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Безопасности ООН утвердил кандидатуру болгарского дипломата Николая Младенова на должность спецпосланника генсека ООН по Ливии и норвежца Тора Веннесланда на место специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в организации.

"Совбез утвердил назначение обеих кандидатур, представленных ранее генсеком ООН", - отметил источник.

Прежний специальный представитель генсека в Ливии Гасан Саламе ушел со своего поста в марте текущего года. Позиция оставалась вакантной более восьми месяцев из-за разногласий в Совете Безопасности по поводу назначения преемника. В конце ноября генсек ООН Антониу Гутерриш предложил на этот пост кандидатуру Николая Младенова, который занимал должность координатора по ближневосточному урегулированию. Все 15 стран совета она устроила, однако некоторые выдвинули условие, чтобы перед назначением ему была найдена замена на треке палестино-израильского урегулирования.

Совбез 15 декабря провел закрытые консультации для оценки работы Миссии ООН по поддержке Ливии. В совместном заявлении по итогам встречи была выражена благодарность Стефани Уильямс, которая в отсутствие спецпосланника руководила переговорным процессом между сторонами конфликта.

Члены Совета Безопасности также отметили, что "ожидают доклада генерального секретаря с предложениями по эффективному осуществлению мониторинга прекращения огня в Ливии под эгидой ООН".-0-