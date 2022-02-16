Совбез РФ назвал главную цель размещения американских войск в Европе

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная цель размещения американских войск в Европе - создание постоянной угрозы России. Об этом в интервью "Российской газете" заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

По его словам, в Европе сформирована значительная группировка Вооруженных Сил США, насчитывающая более 60 тыс. военнослужащих, 200 танков, а также около 150 боевых самолетов. По его данным, за последние семь лет численность сухопутных войск США в Европе возросла на 30%, количество бронетехники - в четыре раза. Кроме того, в готовности к применению поддерживается тактическое ядерное оружие, а также наращиваются возможности европейского сегмента глобальной системы ПРО США.

Кроме того только за последний год на 40% возросла интенсивность полетов у российских границ американских стратегических бомбардировщиков. Почти в два раза увеличилась интенсивность воздушной разведки, прежде всего в Калининградской области и Крыму. Продолжается провокационная деятельность кораблей НАТО в Черном море.

Михаил Попов напомнил, что с 2014 года Пентагон реализует антироссийскую программу "Сдерживание агрессии в Европе", на которую ежегодно из военного бюджета США расходуется $4-5 млрд. "Обратите внимание на название этой программы, в которое заложен значительный информационно-пропагандистский смысл, направленный на формирование образа "США - миротворца". Вынужденное реагирование на эти угрозы требует от России финансовых и материальных ресурсов, которые мы могли бы направить на дальнейшее развитие нашей страны", - заметил замсекретаря Совбеза РФ.

В то же время, по его словам, сегодняшняя антироссийская истерия направлена не только на сдерживание экономического развития России. На передний план выходит стремление Вашингтона финансово пристегнуть европейских партнеров к своим дорогостоящим военным разработкам, а также навязать им продукцию своего военно-промышленного и нефтегазового комплекса, отметил Михаил Попов.-0-