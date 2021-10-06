Совбез РФ: во время пандемии в Сети активизировалась вербовочная деятельность экстремистов

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Юрий Коков заявил, что террористические организации активизировались в интернете в период пандемии, сообщает ТАСС.

"Например, через социальные сети они (эмиссары террористических организаций. - Прим. ТАСС) стали дискредитировать действия местных властей в сфере борьбы с пандемией, формировать у населения настроения растерянности и неопределенности. Активизировалась также вербовочная деятельность в интернете", - сказал Юрий Коков в интервью "Российской газете".

По его словам, проведенные в США социологические исследования показали, что в период перехода на массовую самоизоляцию произошел "значительный рост востребованности экстремистского контента в интернете, особенно в молодежной среде". "Очевидно, что этот процесс влечет за собой расширение социальной базы радикалов в экстремистских и террористических целях", - отметил замсекретаря Совбеза.

Кроме того, как считает Юрий Коков, в условиях быстрого развития цифровых технологий приходится сталкиваться с рисками использования виртуального пространства в качестве кибероружия. Негативные последствия такой деятельности могут представлять гораздо большую общественную опасность и в разы превышать ущерб, наносимый в результате непосредственных террористических атак с применением "традиционных" средств, добавил заместитель секретаря СБ РФ.-0-