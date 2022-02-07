Совбез России назвал беспрецедентными попытки вмешательства Запада во внутренние дела страны

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Совета безопасности (СБ) России назвали беспрецедентными попытки вмешательства во внутренние дела страны со стороны государств коллективного Запада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ.
"Эксперты Совета безопасности назвали беспрецедентными попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны стран коллективного Запада, продолжающих использовать разнообразные методы "сдерживания" нашей страны, ее дискредитации на международной арене и дестабилизации российской политической системы", - говорится в сообщении по итогам заседания научного совета при Совбезе.
Запад продолжает попытки дискредитировать Россию на международной арене, отмечают эксперты.
Члены научного совета обсудили методы противодействия использованию технологий цветных революций на территории страны. "Отмечено, что система общегосударственных мер по противодействию антиконституционной деятельности с использованием технологий цветных революций должна осуществляться совместно широким кругом государственных органов", - подчеркнули в пресс-службе аппарата Совбеза.
В этой связи было обращено внимание на важность своевременного выявления и пресечения деструктивной деятельности иностранных неправительственных организаций.-0-