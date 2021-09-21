Совбез России: страны ШОС и ОДКБ выступают гарантами стабильности Азии после событий в Афганистане

21 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), становятся гарантами стабильности в Центральной Азии, в том числе в связи с безответственным выводом войск США из Афганистана. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Безответственный вывод американских войск (из Афганистана. - Прим. ТАСС) привел к тому, что государствам региона приходится сталкиваться с возрастающими проблемами, которые западники не только не решили, но и усугубили. В этих условиях страны ШОС и ОДКБ становятся главными гарантами стабильности в Центральной Азии", - сказал Николай Патрушев.

Он отметил, что Афганистан "стал лакмусовой бумагой, еще раз подтвердившей, что для Вашингтона в мире нет друзей, а есть только свои эгоистичные интересы". В этой связи секретарь Совбеза РФ вспомнил, как развивались события в Ираке, Ливии, Сирии, в Украине, ранее - в Югославии, как примеры "разрушительной американской стратегии глобального доминирования". "Потратив триллионы долларов на военные операции, США и их союзники всюду оставляли за собой хаос и разрушения", - считает Николай Патрушев.

Секретарь Совбеза России добавил: там, где Вашингтон "не может достичь своих целей открытой военной интервенцией, он агрессивно вмешивается во внутренние дела суверенных государств". Более того, указал Николай Патрушев, неугодные страны Вашингтон пытается отрезать даже от поставок им элементарных средств выживания.-0-