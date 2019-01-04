Совершивший наезд на пешеходов в Токио планировал поджог в храме

4 января, Токио /БЕЛТА – ТАСС/. Японец, сбивший в новогоднюю ночь группу пешеходов в центральном токийском районе Сибуя, планировал распылить керосин на людей в главном синтоистском храме Мэйдзи и поджечь их. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

О своем намерении 21-летний японец Кадзухиро Кусакабэ рассказал на допросе в полиции. Он признался, что специально искал место, где соберется много народу, и в качестве другого варианта действий рассматривал район Уэно - в этой части города расположены многочисленные музеи и торговые улицы.

В машине у мужчины нашли крупную канистру с 20 л керосина. Его он хотел распылить при помощи переносной мойки высокого давления для автомобилей со специальной насадкой.

Как сообщалось, инцидент произошел в первые минуты после наступления Нового года на узкой торговой улице Такэсита рядом с железнодорожной станцией Харадзюку. Автомобиль въехал в толпу пешеходов, пострадали 9 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. В момент происшествия улица была перекрыта для движения машин. По ней многие люди шли в крупнейшее в Токио синтоистское святилище Мэйдзи, чтобы совершить традиционное для японцев первое посещение храма в новом году. Среди пострадавших в основном молодые люди. Мужчина после наезда попытался скрыться с места происшествия, однако практически сразу был схвачен полицией. Автомобиль, на котором был осуществлен наезд, принадлежит прокатной конторе и зарегистрирован в городе Осака. Кусакабэ арендовал его за несколько дней до Нового года.-0-