Совет безопасности Кыргызстана рассказал о попытках обострения обстановки в стране

9 октября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Исполняющий обязанности секретаря Совета безопасности Кыргызстана, координатор силовых структур Омурбек Суваналиев рассказал на совещании представителей силовых ведомств в МВД республики о попытках обострить ситуацию в стране со стороны деструктивных элементов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, размещенное на информационном портале МВД Кыргызстана.

"На совещании Омурбек Суваналиев отметил, что надо усилить работу по стабилизации общественно-политической ситуации в стране, необходимо организовать на высоком уровне оперативно-служебную деятельность во всех подразделениях МВД для защиты общества и государства. Он также отметил, что со стороны провокационных деструктивных элементов есть попытки обострения обстановки", - говорится в сообщении.

Как считает Омурбек Суваналиев, для контроля ситуации в стране силовые структуры Кыргызстана имеют достаточные силы и средства.-0-