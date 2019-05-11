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Совет Безопасности ООН провел внеочередное заседание по гуманитарной ситуации в Сирии

В мире 11.05.2019 | 01:42

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Безопасности ООН провел внеочередное заседание по гуманитарной ситуации в Сирии по запросу Бельгии, Германии и Кувейта, сообщает ТАСС.

Обеспокоенность обстановкой в этом регионе в последнее время высказали президент Франции Эмманюэль Макрон, представитель Министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление СБ ООН по гуманитарному положению в Сирии. Причиной названы попытки извратить ситуацию в Идлибе.

"Мы разъяснили нашим западным коллегам, что российско-турецкий сочинский меморандум, к выполнению которого они нас призывают, содержит исключения в том, что касается террористической борьбы, - приводит ТАСС слова заместителя постпреда России при ООН Владимира Сафронкова, - Там прямо сказано, что меры деконфликтинга и деэскалации не касаются борьбы с терроризмом. Поэтому прежде, чем приступать к подготовке каких-либо документов Совета Безопасности, наши западные партнеры должны прежде всего признать то, что в Идлибе хозяйничает "Нусра", под какими бы новыми названиями она не выступала".

В свою очередь входящие в Совбез европейские страны (Бельгия, Великобритания, Германия, Польша и Франция) по итогам консультаций выступили с заявлением, осуждающим эскалацию в Идлибе. "Мы осуждаем потери среди мирных жителей и удары по гражданской инфраструктуре, включая школы и больницы", - озвучил совместную позицию стран постпред Бельгии Марк Пекстен. Он также заявил о возможности "гуманитарной катастрофы в случае полномасштабных боевых действий в Идлибе".

Представитель США по итогам закрытых консультаций воздержался от заявлений для прессы.-0-

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Теги
безопасность, заседания, ООН, Сирия
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