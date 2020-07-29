Совет безопасности ООН вывел из-под санкций проект ЮНИСЕФ по поставкам медоборудования в КНДР

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) получил разрешение комитета по санкциям Совета Безопасности ООН на поставки в КНДР оборудования, необходимого для проектов организации по борьбе с малярией и туберкулезом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Общая стоимость медицинских приборов, которые планируется ввезти в КНДР, составляет около $760 тыс. Это кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, реанимационные наборы и так далее. Поставки должны быть осуществлены в течение одного года начиная с 24 июля.

В КНДР на данный момент действуют несколько западных гуманитарных организаций. Осуществляемая ими помощь не запрещена международными санкциями, но любые поставки оборудования в страну требуют исключения из ограничений, введенных ранее Советом Безопасности ООН за ракетно-ядерную деятельность Пхеньяна.-0-